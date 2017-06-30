Sony представит безрамочный флагман на IFA 2017

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о грядущем анонсе компании Sony на выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине.

Дисплей JDI
Дисплей JDI

По данным источника, Sony планирует запустить на выставке флагманский смартфон с практически отсутствующими рамками вокруг дисплея. Он должен базироваться на панели под названием Full Active, представленной на днях японской компанией JDI.

Дисплей Full Active имеет диагональ 6 дюймов, соотношение сторон 18:9, разрешение 1080 x 2160 пикселей и предназначен как раз для безрамочных смартфонов.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID SONY IFA 2017 JDI

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших компактных смартфонов: для всех, кто устал от «лопат»

16 марта

5 лучших смартфонов весны 2017

9 марта

5 устаревших смартфонов, которые лучше новых

8 февраля

6-дюймовый Sony Xperia XA1 Ultra вышел в продажу в России

24 мая

Sony Xperia XA1 и XA1 Ultra появились в продаже в Европе

4 мая

Sony представила доступный смартфон Xperia L1

20 марта
Из рубрикиТелефоны
Главное за неделю: вирус-вымогатель Petya, SNES Classic Mini, Telegram остается
LG V30 лишится вспомогательного дисплея
Oppo R11 Plus с двойной камерой поступил в продажу

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 92
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 39
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 27