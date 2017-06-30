Sony представит безрамочный флагман на IFA 2017

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о грядущем анонсе компании Sony на выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине.



Дисплей JDI

По данным источника, Sony планирует запустить на выставке флагманский смартфон с практически отсутствующими рамками вокруг дисплея. Он должен базироваться на панели под названием Full Active, представленной на днях японской компанией JDI.

Дисплей Full Active имеет диагональ 6 дюймов, соотношение сторон 18:9, разрешение 1080 x 2160 пикселей и предназначен как раз для безрамочных смартфонов.