Компактный смартфон Fly 5S оценен дешевле 4,5 рублей

Торговая марка Fly сообщила о поступлении в продажу в России недорогого смартфона Fly 5S. Он получил поддержку скоростных сотовых сетей LTE и работает под управлением свежей Android 7.0 Nougat. При этом рекомендованная розничная цена составляет 4 490 рублей.


По современным меркам это довольно компактный смартфон. Он оснащается 4,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (1280 x 768 пикселей), 8-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Spreadtrum SC9832 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью использования карточек формата microSD объемом до 64 ГБ.

Емкость аккумулятора достигает 1600 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, сети LTE, GPS и A-GPS, Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.0. Размеры составляют 127 x 65,6 x 9,65 мм, а вес — 125 граммов.

Источник
Fly
Теги
смартфон ANDROID Fly

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