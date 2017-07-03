LG G6 mini дебютирует как LG Q6

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через свой аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал новые подробности об ожидаемой мини-версии флагманского смартфона LG G6.



LG G6

По данным источника, LG G6 mini выйдет в продажу под названием LG Q6 с модельным номером 18.5:9. Смартфон получит упрощенные параметры по сравнению с флагманом, хотя и унаследует дисплей с соотношением сторон 18.5:9. При этом он оснащен одинарной 13-мегапиксельной основной камерой вместо двойной и 3 ГБ оперативной памяти вместо 4 ГБ.

Согласно более ранним утечкам, LG G6 mini также будет отличаться размером дисплея — диагональ составит 5,4 дюйма вместо 5,7 в оригинале. Смартфон также как и LG G6 будет базироваться на прошлогоднем Qualcomm Snapdragon 821, а не на топовом процессоре Snapdragon 835 текущего года.