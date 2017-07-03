Количество базовых станций LTE в России приближается к 130 тысячам

Роскомнадзор поделился статистикой по расширению 4G-сетей в России. По данным на май 2017 года количество базовых станций стандарта LTE в России приближается к 130 тысячам.


Если быть более точными, то их число достигает 128 713. В целом по стране в мае произошло увеличение количества базовых станций мобильной связи стандарта LTE и последующих его модификаций на 3,4%.

Наибольший прирост отмечается у «Т2 Мобайл», которая стоит за брендом Tele2. Количество действующих базовых станций мобильной связи стандарта LTE данной компании увеличилось на 5,2%. Мегафон занимает второе место, прирост составил 4,5%. МТС увеличило численность станций стандарта LTE на 3,4% и занимает третье место. ВымпелКом на четвертом месте среди основных сотовых операторов связи. Прирост численности базовых станций LTE данной компании составил 0,4%.

Источник
Роскомнадзор
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