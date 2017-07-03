Смартфон Meizu Pro 7 вновь показался на фото. Если раньше в сети ходили слухи о том, что второй вспомогательный дисплей устройства выполнен по технологии e-ink, то, благодаря новым изображениям, появившимся на прошлой неделе, мы выяснили, что это LCD.

Новые фото с Weibo (китайский аналог Twitter) дают представление о том, как будет выглядеть двойная камера. Предположительно, основной «фотоаппарат» состоит из датчиков Sony IMX386 на 12 Мп и Sony IMX268 на те же 12 Мп. Камеры расположены горизонтально над вторым дисплеем. Имеется двойная светодиодная вспышка слева.

Также мы увидели второй дисплей в действии — с игрой вроде Pac-Man'а.