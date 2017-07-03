Moto M2 дебютирует в октябре

Оригинальный смартфон Moto M было представлено Motorola в ноябре 2016 года. Как ожидается, второе поколение Moto M дебютирует в октябре 2017 года. Информацией поделился пользователь по имени Андри Ятим (Andri Yatim) через свой аккаунт в Twitter.





По данным источника, Moto M2 унаследует 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), но получит более свежий процессор MediaTek, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Согласно более ранним утечкам из бенчмарка Geekbench и документации Wi-Fi Alliance, в основе лежит MediaTek Helio P20. Также отмечается операционная система Android 7.1.1 Nougat.



Напомним, прошлогодний Moto M заключен в металлический корпус со сканером отпечатков на задней панели и получил водоотталкивающее покрытие P2i. Он оснащается 5,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом и двухцветной светодиодной вспышкой, 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмидерный процессор MediaTek Helio P10 (в Индии — P15), 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3050 мАч и поддерживает быструю зарядку Turbo.