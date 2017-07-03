Samsung Galaxy Note Fan Edition представлен официально

Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy Note Fan Edition. Это и есть тот самый заново запущенный Galaxy Note 7, о котором все профильные СМИ пишут уже несколько месяцев. Устройство стоит примерно 610 долларов и, к сожалению, не будет поставляться на рынки Европы и США. Продажи начнутся в Южной Корее 7 июля.

Galaxy Note Fan Edition оснащается уменьшенным до 3200 мАч аккумулятором. В остальном отличий от Galaxy Note 7 нет.

В продажу поступят всего 400 000 смартфонов.