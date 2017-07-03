Samsung Galaxy Note Fan Edition представлен официально

Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy Note Fan Edition. Это и есть тот самый заново запущенный Galaxy Note 7, о котором все профильные СМИ пишут уже несколько месяцев. Устройство стоит примерно 610 долларов и, к сожалению, не будет поставляться на рынки Европы и США. Продажи начнутся в Южной Корее 7 июля.

Galaxy Note Fan Edition оснащается уменьшенным до 3200 мАч аккумулятором. В остальном отличий от Galaxy Note 7 нет.

В продажу поступят всего 400 000 смартфонов. 



Источник
Samsung
Теги
Samsung смартфоны Samsung Galaxy Note 7

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Xiaomi готовит новую серию смартфонов X
Samsung готовит упрощенный Galaxy S8 mini
LG G6 mini дебютирует как LG Q6

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 93
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 39
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 30