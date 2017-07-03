Sharp может показать свои безрамочные смартфоны FS8010 и FS8016 уже 17 июля

В сети появилась информация о том, что Sharp планирует выпустить сразу два безрамочных смартфона в ближайшее время Официальный анонс их может случиться 17 июля. Модели FS8010 и FS8016 получат чипы Snapdragon 630 и Snapdragon 660 соответственно.

Обе новинки оснастят 5,5-дюймовыми дисплеями с разрешением 2048 х 1080 пикселей. Соотношение экран к корпусу составит 91,3%. Делать фото предлагается с помощью двойной основной камеры на 12 Мп или фронтальной — на 8 Мп. Оперативной памяти ожидается от 4 ГБ до 6 ГБ, а внутренней — 64 ГБ.

Работа осуществляется на Android 7.1.1 Nougat.