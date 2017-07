Vivo показала рендеры X9S Plus с двойной селфи-камерой до анонса

За несколько дней до официального анонса Vivo X9S и X9S Plus компания Vivo опубликовала пресс-рендеры старшей модели размера Plus. Напомним, дебют смартфонов ожидается на пресс-мероприятии, назначенном на 6 июля 2017 года. Смартфоны станут наследниками прошлогодних Vivo X9 и X9 Plus. Они получили двойные фронтальные камеры, металлический корпус и сканер отпечатков пальцев на передней панели, как у предшественников.





Vivo уже подтвердила, что смартфон X9s сможет похвастаться ультратонкой рамкой вокруг дисплея на 1,59 мм. По неофициальной информации, фронтальная камера получит модули на 20 и 5 Мп, а основная камера окажется 16-мегапиксельной, диагональ дисплея составляет 5,5 дюйма, в основе лежит процессор Qualcomm Snapdragon 660.

Vivo X9s Plus оснащается 5,85-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3950 мАч.