Xiaomi готовит новую серию смартфонов X

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о будущих новинках компании Xiaomi. По данным источника, Xiaomi отменила выпуск смартфона Redmi Pro 2, поскольку оригинальный Xiaomi Redmi Pro был принят не слишком хорошо. Вместо этого компания занята подготовкой к запуску целой новой серии под названием Xiaomi X.


Первой моделью в серии должен стать смартфон Xiaomi X1. Ожидается две версии Xiaomi X1 — с безрамочным дисплеем и обычным экраном. Первый вариант получит 5,5-дюймовый дисплей Pegasus с разрешением 2160 x 1080 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 660, двойную камеру с сенсорами Sony IMX362 или IMX386, сканер на задней панели и 3,5-мм разъем для наушников. Вторая версия получит стандартный дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей).

Стандартная модель может получить опции с 4 или 6 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной флеш-памяти по цене от $294 до $339. Топовая модель — 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти по цене от $368 до $412.

Источник
Weibo
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смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Redmi Pro 2

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