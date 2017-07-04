HTC готовит мини-версию сжимаемого U11

Независимый разработчик прошивок под ником LlabTooFeR, опубликовал в своем аккаунте Twitter порцию подробностей о готовящейся к выпуску упрощенной версии флагманского смартфона HTC U11.


Смартфон получил кодовое название Ocean Life и относится к среднему уровню. Он оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельными фронтальной и основной камерами, процессором Qualcomm Snapdragon 660, аккумулятором на 2600 мАч, поддерживает Bluetooth 5.0 и работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с оболочкой Sense 9.0.

Несмотря на значительно более простую начинку и уменьшенные размеры, Ocean Life унаследует главную изюминку HTC U11 — сенсорную рамку корпуса Edge Sense, позволяющую взаимодействовать со смартфоном, просто сжав аппарат рукой.

Источник
LlabTooFeR
Теги
смартфон ANDROID HTC морько HTC U11

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов, которые запрещено ввозить в Россию

30 мая

HTC представила смартфон One X10 в России

13 апреля

Объявлена российская цена сжимаемого смартфона HTC U11

15 июня

Сапфировый HTC U Ultra вышел в России

27 апреля

Сжимаемый смартфон HTC U11 представлен официально

16 мая

Смартфон HTC One X10 с емким аккумулятором появился в России

17 апреля
Из рубрикиТелефоны
Защитное стекло Samsung Galaxy Note 8 засветилось в сети
Смартфоны Nokia перейдут на процессоры Xiaomi
Тестирование Sailfish OS для Sony Xperia X откроется в июле

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 93
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 30
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 27