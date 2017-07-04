HTC готовит мини-версию сжимаемого U11

Независимый разработчик прошивок под ником LlabTooFeR, опубликовал в своем аккаунте Twitter порцию подробностей о готовящейся к выпуску упрощенной версии флагманского смартфона HTC U11.





Смартфон получил кодовое название Ocean Life и относится к среднему уровню. Он оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельными фронтальной и основной камерами, процессором Qualcomm Snapdragon 660, аккумулятором на 2600 мАч, поддерживает Bluetooth 5.0 и работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с оболочкой Sense 9.0.

Несмотря на значительно более простую начинку и уменьшенные размеры, Ocean Life унаследует главную изюминку HTC U11 — сенсорную рамку корпуса Edge Sense, позволяющую взаимодействовать со смартфоном, просто сжав аппарат рукой.