Металлический Moto X4 дебютирует в конце года

Смартфон Moto X4 дебютирует в четвертом квартале 2017 года, то есть в ноябре-декабре, как раз к праздничному сезону продаж. Об этом сообщил профильный ресурс VentureBeat со ссылкой на источники, осведомленные с планами компании Lenovo, чьим подразделением сейчас является Motorola.


По данным источника, смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев, получил 5,2-дюймовый с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), а не 5,5-дюймовый, как предполагалось ранее дисплей, двойную основную камеру 12+8 Мп и 16-мегапиксельную фронтальную камеру, и работает под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.

Аппаратной основой станет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с поддержкой Turbo Charging. Также отмечается защита от воды и пыли по стандарту IP68. Поддерживается 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.

Источник
VentureBeat
Теги
смартфон ANDROID LENOVO MOTOROLA Moto X4

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