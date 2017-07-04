Обновленный Moto M засветился в бенчмарке GFXBench

Moto M (модельный номер XT1662) был выпущен Lenovo в прошлом году. Гаджет вновь засветился в бенчмарке GFXBench под тем же самым модельным номером, однако с измененными параметрами.

Вместо 5,5-дюймового дисплея устройство получило 4,6-дюймовый с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Гаджет оснащен 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 32 ГБ (предыдущий вариант Moto M оснащался 3 ГБ оперативной памяти в версии с 32 ГБ и 4 ГБ - версии с 64 ГБ).

В базе данных GFXBench указываются две SoC, MediaTek MT6755 (Helio P10) и MT6755T (Helio P15). Первая работает на Android Marshmallow, вторая — на Android Nougat.

Странно, что новый смартфон получил то же модельное обозначение. В свете того, что Lenovo готовит полноценного наследника Moto M, модель M2, велика вероятность, что компания просто тестирует некий новый смартфон на базе прошлогодней модели.