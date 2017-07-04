Motorola представила Moto Mod с камерой для съемки сферического видео

Motorola, ставшая подразделением компании Lenovo, представила на пресс-мероприятии в Гане новую панельку Moto Mod для серии смартфонов Moto Z. Панель под названием Moto 360 Camera Mod добавляет смартфону камеру для съемки видео на 360 градусов для виртуальной реальности.


Панель Moto 360 Camera Mod подходит для смартфонов Moto Z, Z Play и Z2 Play, подсоединяясь сзади с помощью специального магнитного коннектора. Motorola планирует в текущем году выпустить как минимум 12 панелей Moto Mod, расширяющих функциональность смартфонов Moto Z.

Ранее в 2017 году Motorola уже представила новые панельки — игровую Moto Gamepad, обновленную акустическую JBL SoundBoost 2, а также TurboPower с аккумулятором и Moto Style Shell с беспроводной зарядкой.

Источник
GizmoChina
Теги
смартфон камера MOTOROLA фейспалм виртуальная реальность Moto Mod

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