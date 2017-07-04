Смартфоны Nokia перейдут на процессоры Xiaomi

Компания HMD Global заключила соглашение с Xiaomi по поводу использования в смартфонах Nokia процессоров Xiaomi. Сообщение об этом появилось на просторах Weibo, китайского аналога Twitter.


По данным источника, в новом смартфоне Nokia производитель использует Surge S1 от Xiaomi. Напомним, китайский производитель представил свой первый фирменный процессор Surge S1 в феврале 2017 года.

Чип Surge S1 представляет собой восьмиядерную систему-на чипе, изготовленную по 28-нанометровому техпроцессу HPC (High Performance Compact) от TSMC. Процессор разработан совместно с Pinecone, дочерней компанией Xiaomi. Первым смартфоном на основе Surge S1 стал Xiaomi Mi 5C.

Процессор использует архитектуру big.LITTLE с четырьмя высокопроизводительными ядрами ARM Cortex A53 с тактовой частотой 2,2 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами ARM Cortex A53 с тактовой частой 1,4 ГГц.

Помимо всего прочего, в чип входят четырехъядерная графика ARM Mali T860, 32-битный цифровой сигнальный процессор, 14-битный двойной процессор обработки изображения с поддержкой камер разрешением до 36 Мп. Процессор поддерживает LTE Cat.4 и VoLTE.

Источник
Weibo
Теги
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