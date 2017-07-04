Samsung случайно подтвердила Galaxy S8 Active

Компания Samsung случайно подтвердила существование смартфона Galaxy S8 Active с модельным номером SM-G892A, который пока не был представлен официально. Упоминание этой модели с кодовым названием Cruiser было замечено в списке изменений в обновлении официального приложения Samsung Video Library в Goole Play Store.


В этом же списке засветились Galaxy J7 Reloaded (модельный номер SM-J710F) и Galaxy Tab A2 S. Согласно более ранним утечкам, в смартфоне используется обычный плоский дисплей, а не изогнутый, как у Galaxy S8, и более брутальный корпус. Согласно данным бенчмарка Geekbench, смартфон базируется на топовом процессоре Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и операционной системе Android 7.0 Nougat.

В прошлом году Samsung тоже выпустила версию Active своего флагмана — Samsung Galaxy S7 Active. Он получил получил небьющийся дисплей и аккумулятор повышенной емкости, стеклянная задняя панель оказалась заменена на прорезиненный пластик, по углам появились "бамперы", сенсорные кнопки заменены на аппаратные и так далее.

Есть вероятность, что как и в прошлом году, Galaxy S8 Active окажется эксклюзивом для американского оператора AT&T. В дополнение к защите по стандарту IP68 у смартфона ожидается соответствие военному стандарту MIL-STD-810G.

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