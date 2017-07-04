Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 засветился в подробностях

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Redmi Note 5, который пока не был представлен официально. Он должен придти на смену прошлогоднему Redmi Note 4.


Redmi Note 5 оснащается 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной фронтальной и 16-мегапиксельной основной камерой на базе сенсора Sony IMX 234. Аппаратной основой станет либо Qualcomm Snapdragon 630, либо 660.



Аккумулятор станет немного менее емким — 3790 мАч вместо 4100 мАч. Такая жертва была принесена ради тонкости — толщина смартфона составит 7,5 мм.


Поддерживается быстрая зарядка QuickCharge 3.0, есть порт USB Type-C и сканер отпеатков пальцев. Предусмотрены следующие конфигурации:

  • 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти — $175/€155
  • 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти — $205/€180
  • 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти — $220/€195
Источник
GSMArena
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi

Комментарии

Материалы по теме

5 отличных cмартфонов, которые обязательно нужно купить, но не в России

15 марта

Безрамочный Xiaomi Mi Mix выходит в России

25 апреля

Король «бюджетников». Обзор недорогого смартфона Xiaomi Redmi 4A

28 февраля

Металлический стодолларовый Xiaomi Redmi 4X получил аккумулятор на 4100 мАч

28 февраля

Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня

5 мая

Объявлена российская цена Xiaomi Mi 6

29 июня
Из рубрикиТелефоны
Защитное стекло Samsung Galaxy Note 8 засветилось в сети
Смартфоны Nokia перейдут на процессоры Xiaomi
Тестирование Sailfish OS для Sony Xperia X откроется в июле

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 93
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 30
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 27