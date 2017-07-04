Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 засветился в подробностях

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Redmi Note 5, который пока не был представлен официально. Он должен придти на смену прошлогоднему Redmi Note 4.





Redmi Note 5 оснащается 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной фронтальной и 16-мегапиксельной основной камерой на базе сенсора Sony IMX 234. Аппаратной основой станет либо Qualcomm Snapdragon 630, либо 660.







Аккумулятор станет немного менее емким — 3790 мАч вместо 4100 мАч. Такая жертва была принесена ради тонкости — толщина смартфона составит 7,5 мм.





Поддерживается быстрая зарядка QuickCharge 3.0, есть порт USB Type-C и сканер отпеатков пальцев. Предусмотрены следующие конфигурации:

3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти — $175/€155

4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти — $205/€180

4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти — $220/€195