ZTE представила Blade V7 plus со сканером отпечатков пальцев

Компания ZTE представила смартфон Blade V7 plus. Он относится к среднему уровню и приходит на смену прошлогоднему ZTE Blade V7. Среди из изменений можно отметить, например, сканер отпечатков пальцев на задней панели смартфона.


Смартфон оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6753, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ.


Аккумулятор обладает емкостью 2540 мАч. Поддерживаются сотовые сети LTE. Работа производится под управлением не самой свежей операционной системы Android 6.0 Marshmallow, как это ни странно.

Источник
ZTE
Теги
смартфон ANDROID ZTE

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