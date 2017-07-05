Долгоиграющий ASUS ZenFone 4 Max с двойной камерой представлен официально

Компания ASUS официально представила смартфон ZenFone 4 Max (модельный номер ZC554KL), информация о котором засветилась на сайте производителя на днях. Главными его изюминками стали емкий аккумулятор и двойная основная камера. ASUS ZenFone 4 Max поступит в продажу в России 14 июля по рекомендованной розничной цене 13 990 рублей.


Смартфон ASUS ZenFone 4 Max оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной камерой с модулем на 13 Мп и дополнительным широкоуголным модулем. В качестве аппаратной основы указаны два опциональных процессора — восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 430 и яетырехъядерный Snapdragon 425, а также 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ.

Аккумулятор обладает емкостью 5000 мАч, обещая до 22 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео. Поддерживаются две SIM-карт, для карт памяти предусмотрен отдельный третий слот, LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, FM-радио, GPS и ГЛОНАСС. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой ZenUI.

Источник
ASUS
Теги
смартфон ANDROID Россия ASUS ASUS Zenfone 4 Max

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