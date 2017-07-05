BQ-5203 Vision с двойной камерой оценен дешевле 10 тысяч рублей

Российский бренд электроники BQ, за которым стоит компания "Антарес", сообщил о старте продаж смартфона BQ-5203 Vision. Это относительно недорогая модель с двойной основной камерой.

В стандартном режиме используется 16-мегапиксельный сенсор, а при создании широкоформатного снимка задействуется и 8-мегапиксельный модуль. Также камера позволяет создать модный сейчас эффект размытия заднего фона.

BQ-5203 Vision оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой, четырехъядерным процессором MediaTek MT6737T, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ, аккумулятором на 2500 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, VoLTE, GPS, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0. Размеры составляют 151 х 72,5 х 7,2 мм, а вес — 140 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Смартфон BQ-5203 Vision доступен с четырех цветовых вариантах по рекомендованной розничной цене 9990 рублей.