Samsung выпустила смартфон Galaxy J5 Pro

Компания Samsung выпустила новый смартфон под названием Galaxy J5 Pro, пока что только в Таиланде. Устройство продается по цене 9990 бат (примерно 295 долларов).

Гаджет оснащен чипом Exynos 7870 с 8-ядерным процессором, работающим на частоте 1,6 ГГц и с графикой Mali-T830MP2. Новинка получила 5,2-дюймовым HD-дисплей, 3 ГБ оперативной памяти и накопитель на 32 ГБ.

Основная камера имеет разрешение 13 МП, фронтальная — также 13 МП. Имеется дактилоскопический датчик. Работает устройство от батареи на 3000 мАч.  

Источник
GSMArena
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