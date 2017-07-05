Samsung выпустила смартфон Galaxy J5 Pro

Компания Samsung выпустила новый смартфон под названием Galaxy J5 Pro, пока что только в Таиланде. Устройство продается по цене 9990 бат (примерно 295 долларов).

Гаджет оснащен чипом Exynos 7870 с 8-ядерным процессором, работающим на частоте 1,6 ГГц и с графикой Mali-T830MP2. Новинка получила 5,2-дюймовым HD-дисплей, 3 ГБ оперативной памяти и накопитель на 32 ГБ.

Основная камера имеет разрешение 13 МП, фронтальная — также 13 МП. Имеется дактилоскопический датчик. Работает устройство от батареи на 3000 мАч.