Huawei Mate 10 дебютирует в октябре

Компания Huawei планирует выпустить наследника прошлогоднего флагманского смартфона Huawei Mate 9 в октябре 2017 года. Об этом сообщил китайский ресурс Yesky.com со ссылкой на источники в тайваньской цепи поставок.





По данным источника, Huawei Mate 10 станет обладателем безрамочного дисплея практически во всю переднюю панель как у Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+. Вполне возможно, в нем будет использоваться 6-дюймовый экран Full Active, не так давно представленной японкой компанией JDI. Этот экран обеспечивает разрешение 2160 x 1080 пикселей и соотношение сторон 18:9.

Также смартфону приписывают двойную камеру с возможностью 3D-сканирования и функциями дополненной реальности, 10-нанометровый чипсет HiSilicon Kirin 970.