Moto X4 показался на первом пресс-рендере

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через свой аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал первый пресс-рендер готовящегося к выпуску смартфона Moto X4, который пока не был представлен официально.





Согласно неофициальным данным, смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев, получил 5,2-дюймовый с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), а не 5,5-дюймовый, как предполагалось ранее дисплей, двойную основную камеру 12+8 Мп и 16-мегапиксельную фронтальную камеру, и работает под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.

Аппаратной основой станет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с поддержкой Turbo Charging. Также отмечается защита от воды и пыли по стандарту IP68. Поддерживается 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.