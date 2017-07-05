LG представило официально видео G6+

Компания LG опубликовало официальное видео смартфона G6+. Гаджет, который защищен от пыли и воды, показан в двух новых цветовых вариациях, голубом (Marine Blue) и золотом (Terra Gold).

LG G6+ это премиальный вариант G6. Отличается наличием упомянутых выше цветовых решений, оснащается 128 ГБ встроенной флеш-памяти и беспроводной зарядкой стандарта Qi (последнее доступно у оригинального LG G6 только в США). Кроме того, в комплекте идут топовые наушники B&O Play. 

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны LG G6+

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