LG представило официально видео G6+

Компания LG опубликовало официальное видео смартфона G6+. Гаджет, который защищен от пыли и воды, показан в двух новых цветовых вариациях, голубом (Marine Blue) и золотом (Terra Gold).

LG G6+ это премиальный вариант G6. Отличается наличием упомянутых выше цветовых решений, оснащается 128 ГБ встроенной флеш-памяти и беспроводной зарядкой стандарта Qi (последнее доступно у оригинального LG G6 только в США). Кроме того, в комплекте идут топовые наушники B&O Play.