Фото Meizu Pro 7 показали два дисплея в работе

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились новые живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Meizu Pro 7, который пока не был представлен официально. Главной его изюминкой должен стать небольшой вспомогательный дисплей на задней панели, а главная интрига сейчас сводится к технологии, на базе которой изготовлен экран — цветной LCD или монохромный E-ink.


Новые фото подтверждают первое предположение. На них можно заметить цветное изображение, дублирующее основной экран на передней панели.

Согласно более ранним утечкам, Meizu Pro 7 дебютирует 26 июля 2017 года, а продажи стартуют 4 августа. По предварительным данным, цена на базовую модель Meizu Pro 7 составит около 409 долларов США, а более продвинутую — 484 доллара. Meizu Pro 7 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем, процессором MeidaTek Helio X30 и двойной камерой на базе сенсоров Sony IMX386 и IMX286. Также смартфон получит фронтальную камеру на 16 Мп, 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Источник
PlayfulDroid
Теги
смартфон ANDROID MEIZU Meizu Pro 7

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