Селфи-смартфон Alcatel U5 оценен дешевле 5 тысяч рублей

Бренд Alcatel, принадлежащий сейчас китайской TCL Communication, объявил о начале продаж в России бюджетного смартфона Alcatel U5, ориентированного на любителей автопортретов.


В Alcatel U5 есть предустановленные приложения для селфи с масками и другими инструментами. Кроме того, фронтальная камера получила собственную вспышку.


Alcatel U5 оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением 854x480 пикселей, 5-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2050 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

Смартфон Alcatel U5 предлагается в трех цветовых решениях — черный с серой рамкой, черный с ярко-синей рамкой и белый со светло-серой рамкой. Он доступен по рекомендованной розничной цене 4 990 рублей.

Источник
Alcatel
Теги
смартфон ANDROID Россия ALCATEL TCL

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