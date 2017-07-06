МТС запустил безлимит для соцсетей, мессенджеров и онлайн-трансляций

Оператор МТС объявил о запуске опции «ВСети». Она дает безлимитный доступ к социальным сетям, мессенджерам и онлайн-трансляциям — ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter, мессенджерам WhatsApp, Viber, Skype, Snapchat, FB Messenger, Там Там, МТС Connect, а также ОК Live и Twitch.


Весь трафик на перечисленные ресурсы, который пользователи опции «ВСети» загрузят или отправят со своего смартфона, планшета или ноутбука, будет бесплатным и не станет расходовать включенный в пакет интернета на любом из тарифов МТС.

Опция уже включена для новых пользователей тарифов «Smart Безлимитище» и «Smart+», ее не придется дополнительно оплачивать. На других тарифах опцию «ВСети» можно подключить через системы самообслуживания, абонентская плата за нее составит четыре рубля в день и будет списываться посуточно.

Источник
МТС
Теги
Россия оператор социальная сеть мтс сотовая связь мессенджер

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Смартфон Nokia с двойной камерой Zeiss дебютирует в 2017 году
Селфи-смартфон Alcatel U5 оценен дешевле 5 тысяч рублей
Оптика Zeiss вернется в смартфоны Nokia

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 93
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 31
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 27