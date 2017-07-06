МТС запустил безлимит для соцсетей, мессенджеров и онлайн-трансляций

Оператор МТС объявил о запуске опции «ВСети». Она дает безлимитный доступ к социальным сетям, мессенджерам и онлайн-трансляциям — ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter, мессенджерам WhatsApp, Viber, Skype, Snapchat, FB Messenger, Там Там, МТС Connect, а также ОК Live и Twitch.





Весь трафик на перечисленные ресурсы, который пользователи опции «ВСети» загрузят или отправят со своего смартфона, планшета или ноутбука, будет бесплатным и не станет расходовать включенный в пакет интернета на любом из тарифов МТС.

Опция уже включена для новых пользователей тарифов «Smart Безлимитище» и «Smart+», ее не придется дополнительно оплачивать. На других тарифах опцию «ВСети» можно подключить через системы самообслуживания, абонентская плата за нее составит четыре рубля в день и будет списываться посуточно.