Смартфон Nokia с двойной камерой Zeiss дебютирует в 2017 году

Как мы уже писали, компании HMD Global и Zeiss объявила о продолжении партнерств и собираются вернуть оптику Zeiss в смартфоны Nokia. Теперь появилась информация, что до конца года HMD выпустит смартфон Nokia с двойной основной камерой, оснащенной двумя объективами Zeiss.


На это, в том числе, намекает сообщение от Zeiss в официальном аккаунте в Twitter. Согласно более ранним утечкам, флагманом 2017 года станет смартфон Nokia 9, он первым получит оптику Zeiss в линейке HMD.

По предварительной информации, Nokia 9 оснащается 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), двойной основной камерой на 13 Мп и фронтальной камерой на 8 или 12 Мп, сканером отпечатков пальцев. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Аппаратной основой должен стать топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835. Дебют Nokia 9 ожидается во третьем квартале 2017 года, то есть между июлем и сентябрем.

Источник
GSMArena
Теги
смартфон ANDROID Nokia HMD zeiss

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