Смартфон Ulefone F2 получит 8 ГБ оперативной памяти

Компания Ulefone рассказала о своем новом смартфоне, модели F2, которая получит безрамочный дисплей и внушительные 8 ГБ оперативной памяти (F2 станет первым смартфоном с таким сочетанием). Устройство по дизайну напоминает Samsung Galaxy S8.

Ulefone F2 оснастят 5,7-дюймовым изогнутым дисплеем (соотношение сторон 18,5 к 9). Также известно о двойной камере (однако, ее разрешение также держится в тайне). А вот, какая SoC достанется гаджету, к сожалению, пока не сообщается. 

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Ulefone

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