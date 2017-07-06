Смартфон Ulefone F2 получит 8 ГБ оперативной памяти

Компания Ulefone рассказала о своем новом смартфоне, модели F2, которая получит безрамочный дисплей и внушительные 8 ГБ оперативной памяти (F2 станет первым смартфоном с таким сочетанием). Устройство по дизайну напоминает Samsung Galaxy S8.

Ulefone F2 оснастят 5,7-дюймовым изогнутым дисплеем (соотношение сторон 18,5 к 9). Также известно о двойной камере (однако, ее разрешение также держится в тайне). А вот, какая SoC достанется гаджету, к сожалению, пока не сообщается.