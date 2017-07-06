Vivo X9s и X9s Plus с двойными селфи-камерами представлены официально

Китайская компания Vivo представила свои новые флагманские селфи-смартфоны Vivo X9s и X9s Plus. Они приходят на смену прошлогодним Vivo X9 и X9 Plus. Оба смартфона получили двойную фронтальную камеру с 20-мегапиксельным основным модулем и 5-мегаписельным для измерения глубины, а также вспышкой.





Vivo X9s оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельной основной камерой, сканером отпечатков пальцев. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 652, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3320 мАч.

Vivo X9s Plus отличается дисплеем диагональю 5,85 дюйма, процессором Snapdragon 653 и аккумулятором на 4015 мАч. Оба работают под управлением операционной системы Funtouch OS 3.1 на базе Android 7.1 Nougat.

Vivo X9s станет доступен 20 июля по цене порядка 396 долларов США, а X9s Plus — с 8 июля по цене около 440 долларов США.