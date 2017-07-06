Безрамочный Xiaomi Mi Mix 2 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску наследника безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix.





В бенчмарке модель обозначена просто как Xiaomi Mix, но обладает более продвинутыми характеристиками, чем оригинал. Так, отмечается топовый процессор 2017 года — Qualcomm Snapdragon 835 MSM 8998, вместо прошлогоднего Snapdragon 821, а также 6 ГБ оперативной памяти и операционноая система Android 7.1.1 Nougat. В одноядерном тесте смартфон набрал 1929 баллов, а в многоядерном — 6431 балл.





Согласно более ранним утечкам, смартфон на этот раз получит не плоский LCD-дисплей, а изогнутый AMOLED, соотношение площади экрана к передней панели вырастет с 91,3% до 93%. Также отмечался интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев.

По предварительным данным, диагональ экрана может составить 6,2 дюйма с соотношением сторон 18:9 и разрешением QHD+, сканер отпечатков пальцев будет интегрирован с дисплеем, появится защита от воды и пыли по стандарту IP68. Лэй Цзюнь (Lei Jun), исполнительный директор компании Xiaomi, уже подтвердил планы по выпуску наследника безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix ближе к концу 2017 года.

Напомним, смартфон Xiaomi Mi Mix был анонсирован в конце ноября 2016 года. Его главной отличительной чертой стал 6,4-дюймовый дисплей, у которого практически отсутствуют рамки не только с двух сторон, но и сверху. В результате, экран занимает 91,3% передней панели, что заметно больше обычного соотношения.