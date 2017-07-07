«Гринпис» поприветствовала выпуск Samsung Galaxy Note Fan Edition

Международная экологическая организация «Гринпис» одобрила решение Samsung выпустить на рынок восстановленный смартфон Galaxy Note 7 под названием Galaxy Note Fan Edition.

«Мы приветствуем решение Samsung выпустить восстановленный Galaxy Note 7, вместо того, чтобы выбрасывать ценные материалы. Однако Samsung нужно объяснить свою позицию относительно деталей, которые не используются в Fan Edition».

В «Гринпис», помимо всего прочего, озабочены проблемой устаревших и снятых с производства смартфонов, утилизация которых может нанести вред планете. В компании считают, что, если бы Samsung решила просто избавиться от Galaxy Note 7, то пришлось бы решать проблему утилизации 4,3 миллиона смартфонов.

Galaxy Note Fan Edition оснащается уменьшенным до 3200 мАч аккумулятором. В остальном отличий от Galaxy Note 7 нет.

В продажу поступят всего 400 000 смартфонов и только в Южной Корее по цене в 610 долларов.