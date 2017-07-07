Google Pixel могут оснастить режимом Always-On Ambient Display

Смартфон Nexus и Pixel имеют режим Ambient Display, включив который пользователь может рассчитывать на уведомления белым шрифтом на черном дисплее устройства. Для того, чтобы батарея не разряжалась слишком быстро, этот режим включается только, когда смартфон находится в руках пользователей или на него приходят сообщения.

Однако в новых гаджетах Google (возможно, что и в предыдущих моделях тоже) может позволить включить этот режим на постоянной основе. На форуме XDA Developers появилась информация о соответствующей функции Always-On Ambient Display.

Предполагается, что режим будет сначала доступен с одним из новых обновлений Android для разработчиков.  

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны Google Pixel

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