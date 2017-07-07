Бюджетный Huawei Enjoy 7 представлен официально

Компания Huawei представила бюджетный смартфон Enjoy 7. Он приходит на смену прошлогоднему Enjoy 6 и представляет собой "младшего брата" Enjoy 7 Plus, вышедшего в Китае в апреле.





Huawei Enjoy 7 Plus оценен в 132 доллара за версию с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. За версию с 3 ГБ RAM и 32 ГБ ROM придется заплатить 161 доллар.

Смартфон оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 5-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3020 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.1.