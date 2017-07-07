Смартфон Hydrogen One с голографическим дисплеем обойдется в 1200 долларов

Производитель профессиональных камер Red сообщил о своих планах выйти на рынок смартфонов. Первым таким устройством компании станет Hydrogen One, одной из главных особенностей которого является наличие голографического дисплея.

Представители компании заявляют: «Больше не нужно носить с собой дополнительное устройство для получения объемного контента». Кроме того, утверждается, что в Hydrogen One используются «нанотехнологии» (вероятно, что это, конечно, преувеличение), который позволяют на лету переключаться между обычным 2D контентом, 3D, голографическим изображением и интерактивными играми.

Устройство работает на Android'е и, кроме всего прочего, оснащено системой объемного звучания.

Hydrogen One является модульным смартфоном, к нему можно покупатель модули для улучшения тех или иных свойств. Гаджет будет совместим с камерами Red – такими, как Scarlet, EPIC, Weapon.

Дисплей у устройства 5,7-дюймовый, имеется USB-C порт и джек для наушников.

За алюминиевый вариант попросят 1195 долларов, а за титановый — 1595 долларов.

Релиз запланирован на начало 2018-го года.