Мини-версия LG G6 засветилась в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона с модельным номером LGE LG-M700. Предположительно, речь идет о LG Q6, ранее известном как LG G6 Mini, упрощенная мини-версия флагманского смартфона LG G6.


Собласно бенчмарку, LG Q6 оснащается восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 430, 3 ГБ оперативной памяти и работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Отметим, что ранее LG Q6 приписывался прошлогодний флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 821.

Согласно более ранним утечкам, смартфон получит упрощенные параметры по сравнению с флагманом, хотя и унаследует дисплей с соотношением сторон 18.5:9. При этом он оснащен одинарной 13-мегапиксельной основной камерой вместо двойной и 3 ГБ оперативной памяти вместо 4 ГБ. LG G6 mini также будет отличаться размером дисплея — диагональ составит 5,4 дюйма вместо 5,7 в оригинале.

Источник
Geekbench
Теги
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