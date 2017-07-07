Meizu Pro 7 и Meizu Pro 7 Plus показались на рендерах и видео

Ресурс Compareraja опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящихся к выпуску смартфонов Meizu Pro 7 и Meizu Pro 7 Plus, которые пока не были представлены официально. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.

Главной их изюминкой должен стать небольшой вспомогательный дисплей на задней панели, а главная интрига сейчас сводится к технологии, на базе которой изготовлен экран — цветной LCD или монохромный E-ink. На днях в сети появился ряд фотографий, на которых демонстрируется в работе цветной LCD-дисплей, но по данным Compareraja экран все же монохромный на базе E-ink, его диагональ составляет 2 дюйма.


Второй особенностью станет двойная основная камера на базе сенсоров Sony IMX386 и IMX286. Фронтальная камера — 16-мегапиесельная. По словам источника, Meizu Pro 7 Plus получит 5,7-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) и технологией "always on" (всегда включенный). Meizu Pro 7 оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), десятиядерным процессором MeidaTek Helio X30, до 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. У Meizu Pro 7 Plus предусмотрены опции 6 или 8 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Также отмечается, 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Ожидаемая цена на Meizu Pro 7 составляет 410 долларов за базовую версию и 560 долларов за топовую, на Meizu Pro 7 Plus — 500 и 550 долларов.

Источник
Compareraja
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