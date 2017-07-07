Motorola представит новинки 25 июля

Motorola, ставшая подразделением китайской Lenovo, начала рассылать журналистам приглашения на пресс-мероприятие, которое пройдет в Нью-Йорке 25 июля 2017 года.



По мнению экспертов, с самой большой вероятностью Motorola представит на мероприятии смартфон Moto X4, в качестве двух других вероятных новинок рассматриваются модели Moto Z2 и Z2 Force.

Согласно неофициальным данным, Moto X4, заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев, получил 5,2-дюймовый с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), двойную основную камеру 12+8 Мп и 16-мегапиксельную фронтальную камеру, и работает под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Аппаратной основой станет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с поддержкой Turbo Charging. Также отмечается защита от воды и пыли по стандарту IP68. Поддерживается 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.

Смартфон Moto Z2, как ожидается, оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) ,12-мегапиксельной двойной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Источник
The Verge
Теги
смартфон ANDROID LENOVO MOTOROLA Moto Moto Z2 Moto X4 Moto Z2 Force

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