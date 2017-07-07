Samsung Galaxy On Max с фронтальной вспышкой представлен официально

Компания Samsung представила смартфон Galaxy On Max в Индии. Он довольно сильно похож на анонсированный в июне Galaxy J7 Max, но имеет ряд заметных отличий. Например, у него есть фронтальная вспышка, но нет светодиодное кольцо для оповещений Smart Glow 2.0 LED вокруг камеры.





Смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев, оснащается 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) с 2.5D-стеклом, 13-мегапиксельными фронтальной и основной камерами, восьмиядерным процессором MediaTek Helio P20, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ, аккумулятором на 3300 мАч.





Samsung Galaxy On Max поддерживает две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Смартфон поступит в продажу с 10 июля по цене 261 года.