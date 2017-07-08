Moto G5S Plus с двойной камерой засветился в подробностях

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через ресурс VentureBeat опубликовал рендер и рассказал подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Moto G5S Plus, который пока не был представлен официально.


Смартфон приходит на смену прошлогоднему Moto G5 Plus. Он заключен в корпус из анодированного алюминия и получил дисплей повышенной до 5,5 дюйма диагонали с прежним разрешением — Full HD (1920 х 1080 пикселей). Двойная основная камера сочетает цветной и монохромный модули на 13 Мп, фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Основная камера обеспечит эффект размытия фона, замены фона, отображение выбранных элементов в черно-белой гамме.

Аппаратной основной стал восмьиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Также отмечается сканер отпечатков пальцев, водозащитное покрытие и 3,5-мм разъем для наушников.

Согласно более ранним утечкам, смартфон может стоить от 18 999 до 19 999 индийских рупий, это примерно 293-310 долларов США. Дебют ожидается на мероприятии 25 июля в Нью-Йорке.

Источник
VentureBeat
Теги
смартфон ANDROID LENOVO MOTOROLA Moto Moto G5S Plus

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