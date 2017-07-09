ASUS Zenfone 4 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона ASUS Zenfone 4, пока не представленного официально.


Смартфон указан в Geekbench под маркировкой ASUS_Z01KD. По данным бенчмарка, смартфон базируется на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 660 с тактовой частотой 2,21 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и операционной системе Android 7.1.1. Geekbench.

По неофициальным данным, которым поделился Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter, смартфон ASUS Zenfone 4 будет доступен в двух версиях, одна и зкоторых основана на Snapdragon 660, а вторая — на Snapdragon 630.

Источник
Geekbench
Теги
смартфон ANDROID Geekbench бенчмарк ASUS ZenFone 4

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