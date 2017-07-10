Смартфоны BQ Aquaris X и Aquaris X Pro вышли в продажу в России

Испанский производитель BQ, которого не стоит путать с российским брендом электроники BQ компании "Антарес", сообщил о выпуске в России смартфонов Aquaris X и Aquaris X Pro. Это не слишком дорогие модели с емким аккумулятором и на базе свежей версии операционной системы Android 7.1.1 Nougat.





BQ Aquaris X оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony IMX298, двухцветной вспышкой и фазовым автофокусом, а также 8-мегапиксельной фронтальной камерой, причем тоже со вспышкой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 626 с тактовой частотой 2,2 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ.





BQ Aquaris X Pro отличается 12-мегапиксельной камерой на Samsung S5K2L7SX с с технологией Dual Pixel и диафрагмой f/1.8, а также 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Емкость аккумуляторов смартфонов составляет 3100 мАч, есть функция быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Также стоит отметить металлический корпус, сканер отпечатков пальцев, NFC и порт USB Type-C.

Aquaris X Pro доступен в черном и белом цветовых вариантах в конфигурации 64 ГБ по цене 22 990 рублей. Позднее появится и версия со 128 ГБ. Смартфон Aquaris X доступен по цене 17 990 рублей.