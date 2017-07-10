Huawei P20 может появиться до конца 2017 года

Смартфоны Huawei P10 и P10 Plus были представлены пару месяцев назад, однако, предположительно, китайцы уже готовят более продвинутую версию. В социальной сети Weibo (китайский аналог Twitter) появилась информация от разных источников о том, что новинка под названием Huawei P20 появится до конца 2017-го года.

Вероятно, что Huawei P20 окажется продвинутой версией Huawei P10 Plus с чипом Kirin 960 (по другой информации, Kirin 970) и 6 ГБ ил 8 ГБ оперативной памяти на выбор. Гаджет получит 5,7-дюймовый Quad HD дисплей с разрешением 2560 на 1440 пикселей, накопитель на 4000 мАч и двойную основную камеру.

Напомним, что Huawei P10 Plus оснащается 5,5-дюймовым экраном с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3750 мАч, поддерживается LTE 4x4 MIMO. Время автономной работы достигает 15 часов в режиме воспроизведения HD-видео или 4G-веб-серфинга, 27 часов 3G-звонков, 98 часов воспроизведения музыки.

Аппаратной основой стал фирменный восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 960 с тактовой частотой 2,5 ГГц. Поддерживаются LTE cat 12, Wi-Fi (802&11 a/b/g/n/ac), NFC, Bluetooth 4.2, есть порт USB Type-C. Используется функция быстрой зарядки Huawei SuperCharge 3.0. Как обещает производитель, зарядник Huawei 5A SuperCharge на 50% быстрее по сравнению с Huawei P9. 30 минут подзарядки дают 57% заряда аккумулятора.