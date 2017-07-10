Мини-версия LG G6 засветилась на рендерах

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились пресс-рендеры, демонстрирующие готовящийся к выпуску смартфон LG Q6, ранее известный как LG G6 Mini, упрощенная мини-версия флагманского смартфона LG G6.


Рендеры явно сделаны одним из производителей чехлов для смартфонов, которые частенько становятся источником подобных утечек. Судя по этим изображениям, смартфон выглядит очень похоже на LG G6, если нес чит одинарную основную камеру и кнопку питания, перенесенную с задней панели на правый торец.

Согласно более ранним утечкам, смартфон получит упрощенные параметры по сравнению с флагманом, хотя и унаследует дисплей с соотношением сторон 18.5:9. При этом он оснащен одинарной 13-мегапиксельной основной камерой вместо двойной, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 430, и 3 ГБ оперативной памяти вместо 4 ГБ. LG G6 mini также будет отличаться размером дисплея — диагональ составит 5,4 дюйма вместо 5,7 в оригинале. Он работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Дебют LG Q6 ожидается буквально завтра, 11 июля 2017 года, на пресс-мероприятии в Польше.

Источник
krispitech
Теги
смартфон ANDROID LG LG G6 LG Q6

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