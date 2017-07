Meizu Pro 7 с двумя дисплеями засветился в телерекламе

В сети продолжает прибывать информация о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Meizu Pro 7. На этот раз он показался в китайской рекламе на телевидении, что совершенно прозрачно намекает на скорый релиз.





Рекламный ролик показывает мужчину, который во время путешествия остановился сделать несколько снимков. Главная изюминка Meizu Pro 7, вспомогательный дисплей на задней панели, можно заметить в нескольких кадрах, однако он там не используется. Главная интрига сейчас сводится к технологии, на базе которой изготовлен экран — цветной LCD или монохромный E-ink. Недавно в сети появился ряд фотографий, на которых демонстрируется в работе цветной LCD-дисплей, но согласно самым последним утечкам, экран все же монохромный на базе E-ink, его диагональ составляет 2 дюйма.





Второй особенностью станет двойная основная камера на базе сенсоров Sony IMX386 и IMX286. Фронтальная камера — 16-мегапиксельная. Старшая модель, Meizu Pro 7 Plus получит 5,7-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) и технологией "always on" (всегда включенный). Meizu Pro 7 оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), десятиядерным процессором MeidaTek Helio X30, до 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. У Meizu Pro 7 Plus предусмотрены опции 6 или 8 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Также отмечается, 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Ожидаемая цена на Meizu Pro 7 составляет 410 долларов за базовую версию и 560 долларов за топовую, на Meizu Pro 7 Plus — 500 и 550 долларов.