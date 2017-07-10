На сайте Motorola появилась информация о новых Moto Mods

Мы уже знаем, что Motorola собирается продолжить выпускать новые моды для своих смартфонов серии Moto Z. Известно, что производитель намеревается представить 12 новых Moto Mods в ближайшем будущем. Некоторые из них были анонсированы вместе с Moto Z2 Play, в Гане на пресс-конференции показали камеру с возможностью 360° съемки.

На официальном китайском сайте Motorola China также обнаружилась информация о портативном принтере (вероятно, для печати фото, сделанных смартфоном), E-Ink-дисплее (у YotaPhone 3 появится конкурент) и неком моде в виде LEGO-робота.

Предположительно, о всех трех (а, возможно, и больше) модах подробно расскажут 25 июля на мероприятие #HelloMotoWorld.