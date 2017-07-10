Смартфон Xiaomi с 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 4000 мАч представят 11 июля

Компания Xiaomi собирается представить смартфон с 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 4000 мАч уже 11 июля, завтра. Информация об этом появилась на официальной странице производителя в социальной сети Weibo (китайский аналог Twitter).

Гаджет получит чип Snapdragon 800-серии, накопитель UFS, оперативную память DDR4, большой дисплей, аккумулятор на 4000 мАч, камеру с разрешением 22 МП и возможностью записи видео в 4К.

Все это характеристики флагмана. Предположительно, что речь идет о Xioami Mi 6 Plus.

Напомним, что "просто" Xiaomi Mi 6 оснащается 5,15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой и 12-мегапиксельной двойной камерой с двухцветной вспышкой, четырехосной оптической стабилизацией изображения и возможностью съемки 4K-видео. Один из модулей двойной камеры широкоугольный, а второй — с телефото объективом. Также предусмотрен портретный режим с размытием фона, как у iPhone 7 Plus.

Аппаратной основой стал восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3350 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac, 2×2 MU-MIMO), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС и Beidou, NFC, USB Type-C, инфракрасный датчик. Также отмечаются стереодинамики. А вот 3,5-мм разъема для наушников нет. Сканер отпечатков пальцев "упакован" под стекло. Смартфон получил защиту от брызг. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с фирменной оболочкой MIUI 8.

В России Xiaomi Mi 6 стал доступен с 4 июля 2017 года по рекомендованной розничной цене 29 990 рублей за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.