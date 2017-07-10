Чехлы для Nokia 9 показались на фото

В Интернет утекли фотографии чехлов для смартфона Nokia 9, которые указывают на изогнутый дизайн флагманского гаджета и двойную вертикальную камеру. Устройство уже спело засветиться в бенчмарках и предположительно прошло сертификацию FCC.

На изображениях чехлы разного цвета.

Предположительно, что Nokia 9 оснастят 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и защитным стеклом Gorilla Glass 5, двойной основной камерой на 13 Мп и фронтальной камерой на 8 или 12 Мп, сканером отпечатков пальцев.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Аппаратной основой должен стать топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835. Дебют Nokia 9 с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ ожидается в третьем квартале 2017 года, то есть между июлем и сентябрем.