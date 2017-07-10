В России создали "двухОСный" смартфон

Российская компания ОМП («Открытые мобильные платформы») работает над смартфоном с двумя операционными системами, ориентированном на корпоративных пользователей. Об этом сообщило издание «Ведомостям» со ссылкой на генерального директора ОМП, Павла Эйгеса.



Sailfish Mobile OS Rus

Эйгес продемонстрировал журналистам прототип смартфона, созданный на основе Sony Xperia X. На нем установлена Android для личных нужд пользователя и Sailfish — для рабочих. По словам Эйгес, после проведения всех необходимых доработок платформу можно будет использовать и на других смартфонах.

Напомним, ОМП стоит за разработкой Sailfish Mobile OS RUS, российской платформы на базе компонентов Sailfish OS.