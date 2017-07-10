Восстановленный Samsung Galaxy Note Fan Edition выйдет за пределы Кореи

В конце прошлой недели в Южной Кореи стартовали продажи восстановленного Galaxy Note 7, представленного под названием Samsung Galaxy Note Fan Edition. Как теперь стало известно, Samsung Galaxy Note FE может стать доступен за пределами Кореи до конца июля 2017 года. Об этом сообщил некий анонимный представитель корейской компании журналистам.





Пока смартфонл доступен только в Южной Корее по цене порядка 617 долларов США, что на 265 долларов дешевле оригинального Galaxy Note 7 на момент старта продаж.

Главным техническим отличием стала невзрывающаяся, теоретически, батарея сниженной емкости — 3200 мАч. Также в смартфоне установлена сразу свежая версия операционной ситемы Android 7.0 Nougat и появилась ограниченная функциональность помощника Bixby. На момент анонса было заявлено, что "фанатская" версия будет выпущена тиражом всего 400 000 штук и не будет поставляться на рынки Европы и США.

Напомним, отзыв бракованных Galaxy Note 7 осенью 2016 года оказался беспрецедентным по масштабу для Samsung. Как показало расследование причин возгорания и самоподрыва смартфонов, взрывы происходили из-за элементов питания, а точнее из-за погрешностей при их производстве и проблем с технологическим процессом сборки.